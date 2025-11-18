Inauguration des plateaux techniques de la conduite de ligne et de la maintenance industrielle Lycee Carnot Bruay labuissiere Bruay-la-Buissière

Inauguration des plateaux techniques de la conduite de ligne et de la maintenance industrielle Mardi 18 novembre, 18h00 Lycee Carnot Bruay labuissiere Pas-de-Calais

Le Lycée Carnot a été doté pour ses formations de systèmes pédagogiques a carateres industriels qui permttront d’enseigner dans des formations de Conduite de ligne de production, de maintenance industrielle et de conception de systèmes automatisés.

Le Lycée inaugurera ce plateau technique en présence des differents acteurs de la formation et de l’insertion vers ces métiers.

Lycee Carnot Bruay labuissiere 51 rue carnot bruay Bruay-la-Buissière 62700 Bruay-en-Artois Pas-de-Calais Hauts-de-France

