Inauguration des premiers travaux de l’église de Valprofonde et lancement de la 3e souscription Église Notre-Dame-des-Bois, hameau de Valprofonde Villeneuve-sur-Yonne

Inauguration des premiers travaux de l’église de Valprofonde et lancement de la 3e souscription Samedi 20 septembre, 11h00 Église Notre-Dame-des-Bois, hameau de Valprofonde Yonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assister à l’inauguration des premiers travaux de l’église Notre-Dame-des-Bois, au hameau de Valprofonde et au lancement de la 3e souscription pour la restauration des vitraux de la baie axiale, avec la Fondation du patrimoine.

Église Notre-Dame-des-Bois, hameau de Valprofonde Rue Saint-Marien, 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://www.villeneuve-yonne.fr/eglise-de-valprofonde/

© Association Sauvegarde et Valorisation de l’église de Valprofonde