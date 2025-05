INAUGURATION DES QUAIS – Port-Vendres, 7 juin 2025 10:30, Port-Vendres.

Pyrénées-Orientales

INAUGURATION DES QUAIS 2 Quai Pierre Forgas Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-07 10:30:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Au programme

Tournois de joutes Assistez à des duels spectaculaires sur l’eau

Jeux et animations pour enfants. Bandas & concert Musique live tout au long de la journée. Spectacles de rue & stands Ambiance joyeuse sur tout le port

Régates & défilé des équipages Une célébration du patrimoine maritime

Marché nocturne. Entrée libre.

2 Quai Pierre Forgas

Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 01 03

English :

On the program:

Jousting tournaments ? Watch spectacular duels on the water

Games and entertainment for children. Bandas & concerts ? Live music all day long. Street shows & stalls ? Joyful atmosphere throughout the harbor

Regattas & crew parade ? A celebration of maritime heritage

Night market. Free admission.

German :

Auf dem Programm stehen:

Ritterturniere ? Erleben Sie spektakuläre Duelle auf dem Wasser

Spiele und Unterhaltung für Kinder. Bandas & Konzert ? Live-Musik den ganzen Tag über. Straßenaufführungen und Stände ? Fröhliche Stimmung im ganzen Hafen

Regatta & Parade der Mannschaften ? Eine Feier des maritimen Erbes

Markt in der Nacht. Freier Eintritt.

Italiano :

In programma:

Tornei di giostra? Assistete a spettacolari duelli sull’acqua

Giochi e intrattenimento per bambini. Bandas e concerti? Musica dal vivo per tutto il giorno. Spettacoli di strada e bancarelle? Un’atmosfera gioiosa in tutto il porto

Regate e parate di equipaggi? Una celebrazione del patrimonio marittimo

Mercato notturno. Ingresso libero.

Espanol :

En el programa:

Torneos de justas ? Asista a espectaculares duelos en el agua

Juegos y entretenimiento para niños. Bandas y conciertos ? Música en directo durante todo el día. Espectáculos callejeros y puestos ? Ambiente alegre en todo el puerto

Regatas y desfile de tripulaciones ? Una celebración del patrimonio marítimo

Mercado nocturno. Entrada gratuita.

L’événement INAUGURATION DES QUAIS Port-Vendres a été mis à jour le 2025-05-26 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE