Inauguration des Totems à La Roche-Chalais La Roche-Chalais

Dans l’après-midi, inauguration des TOTEMS de Saint-Michel-Léparon ( Motte de Vaudu) et de Saint-Michel-de-Rivière ( Verger Solidaire)
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 86 29 44
English : Inauguration des Totems à La Roche-Chalais
In the afternoon, inauguration of the TOTEMS in Saint-Michel-Léparon (Motte de Vaudu) and Saint-Michel-de-Rivière (Verger Solidaire)
German : Inauguration des Totems à La Roche-Chalais
Am Nachmittag werden die TOTEMS von Saint-Michel-Léparon ( Motte de Vaudu) und Saint-Michel-de-Rivière ( Verger Solidaire) eingeweiht
Italiano :
Nel pomeriggio, inaugurazione dei TOTEM di Saint-Michel-Léparon (Motte de Vaudu) e Saint-Michel-de-Rivière (Verger Solidaire)
Espanol : Inauguration des Totems à La Roche-Chalais
Por la tarde, inauguración de los TOTEMS de Saint-Michel-Léparon (Motte de Vaudu) y Saint-Michel-de-Rivière (Verger Solidaire)
