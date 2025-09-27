Inauguration des Totems à La Roche-Chalais La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne

Dans l’après-midi, inauguration des TOTEMS de Saint-Michel-Léparon ( Motte de Vaudu) et de Saint-Michel-de-Rivière ( Verger Solidaire)

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 86 29 44

English : Inauguration des Totems à La Roche-Chalais

In the afternoon, inauguration of the TOTEMS in Saint-Michel-Léparon (Motte de Vaudu) and Saint-Michel-de-Rivière (Verger Solidaire)

German : Inauguration des Totems à La Roche-Chalais

Am Nachmittag werden die TOTEMS von Saint-Michel-Léparon ( Motte de Vaudu) und Saint-Michel-de-Rivière ( Verger Solidaire) eingeweiht

Italiano :

Nel pomeriggio, inaugurazione dei TOTEM di Saint-Michel-Léparon (Motte de Vaudu) e Saint-Michel-de-Rivière (Verger Solidaire)

Espanol : Inauguration des Totems à La Roche-Chalais

Por la tarde, inauguración de los TOTEMS de Saint-Michel-Léparon (Motte de Vaudu) y Saint-Michel-de-Rivière (Verger Solidaire)

