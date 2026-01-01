Inauguration des Vitraux de l’Eglise Saint Luc La Chapelle-Saint-Luc
Inauguration des Vitraux de l’Eglise Saint Luc La Chapelle-Saint-Luc samedi 31 janvier 2026.
Inauguration des Vitraux de l’Eglise Saint Luc
Eglise située près du cimetière à l’entrée de la commune de la Chapelle St Luc en venant de Barberey St Sulpice La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 10:30:00
fin : 2026-01-31 11:30:00
Date(s) :
2026-01-31
.
Eglise située près du cimetière à l’entrée de la commune de la Chapelle St Luc en venant de Barberey St Sulpice La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est unionmusicaleauboise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Inauguration des Vitraux de l’Eglise Saint Luc La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne