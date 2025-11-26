Inauguration des vitrines de Noël

16 rue du Maréchal Foch Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26 17:00:00

fin : 2025-11-26 19:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Venez célébrer l’inauguration des vitrines de Noël autour d’un vin chaud offert par le Comptoir de l’Hostellerie Alsacienne.

Venez célébrer l’inauguration des vitrines de Noël autour d’un vin chaud offert par le Comptoir de l’Hostellerie Alsacienne. .

16 rue du Maréchal Foch Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Come and celebrate the inauguration of the Christmas window displays with a glass of mulled wine from the Comptoir de l?Hostellerie Alsacienne.

German :

Feiern Sie die Eröffnung der Weihnachtsschaufenster mit einem Glühwein, der vom Comptoir de l’Hostellerie Alsacienne angeboten wird.

Italiano :

Venite a festeggiare l’apertura delle vetrine natalizie con un bicchiere di vin brulé offerto dal Comptoir de l’Hostellerie Alsacienne.

Espanol :

Venga a celebrar la inauguración de los escaparates navideños con un vaso de vino caliente cortesía del Comptoir de l’Hostellerie Alsacienne.

L’événement Inauguration des vitrines de Noël Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach