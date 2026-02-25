Inauguration du bac à chaîne Guenrouet
Inauguration du bac à chaîne Guenrouet samedi 18 avril 2026.
Inauguration du bac à chaîne
Port de La Morissais Guenrouet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
L’association les 2 berges vous invite à l’inauguration du bac à chaîne le samedi 18 avril de 9h à 17h, au port de la Morissais à Guenrouët en face Coisnauté à Fégréac
9h Randonnée découverte
10h Balade familiale
10h Randonnée vélo découverte
Inscriptions gratuites sur place
Bar et restauration, animations, jeux
Organisation Collectif des 2 Berges
07 67 66 41 59 .
Port de La Morissais Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Inauguration du bac à chaîne Guenrouet a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT44
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