Inauguration du bac à chaîne

Port de La Morissais Guenrouet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

L’association les 2 berges vous invite à l’inauguration du bac à chaîne le samedi 18 avril de 9h à 17h, au port de la Morissais à Guenrouët en face Coisnauté à Fégréac

9h Randonnée découverte

10h Balade familiale

10h Randonnée vélo découverte

Inscriptions gratuites sur place

Bar et restauration, animations, jeux

Organisation Collectif des 2 Berges

07 67 66 41 59 .

Port de La Morissais Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Inauguration du bac à chaîne Guenrouet a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT44