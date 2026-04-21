Inauguration du Bar Associatif La Fabrique Messeugne Savigny-sur-Grosne
Inauguration du Bar Associatif La Fabrique Messeugne Savigny-sur-Grosne vendredi 8 mai 2026.
Savigny-sur-Grosne
Inauguration du Bar Associatif La Fabrique
Messeugne La Fabrique Savigny-sur-Grosne Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Rock Alternatif 100 % Jura
Au programme
19h Mr Prop
21h30 Particule X .
Messeugne La Fabrique Savigny-sur-Grosne 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 78 77 95
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English : Inauguration du Bar Associatif La Fabrique
L’événement Inauguration du Bar Associatif La Fabrique Savigny-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-04-21 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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