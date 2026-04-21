Inauguration du Bar Associatif La Fabrique Messeugne Savigny-sur-Grosne

Savigny-sur-Grosne

Inauguration du Bar Associatif La Fabrique

Messeugne La Fabrique Savigny-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Rock Alternatif 100 % Jura

Au programme

19h Mr Prop

21h30 Particule X .

Messeugne La Fabrique Savigny-sur-Grosne 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 78 77 95

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English : Inauguration du Bar Associatif La Fabrique

L’événement Inauguration du Bar Associatif La Fabrique Savigny-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-04-21 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne