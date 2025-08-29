Inauguration du café associatif au Natz Natzwiller

Inauguration du café associatif au Natz Natzwiller vendredi 29 août 2025.

13 rue Principale Natzwiller Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-29 19:30:00
L’équipe du café associatif bien vivre à Natz vous invite à participer a deux manifestations à l’occasion de l’inauguration du café associatif « au Natz » !
13 rue Principale Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 21 45 91 18  benvivreanatz@gmail.com

English :

The team at the bien vivre à Natz café associatif invites you to take part in two events to mark the inauguration of the café associatif « au Natz »!

German :

Das Team des Vereinscafés bien vivre à Natz lädt Sie ein, an zwei Veranstaltungen anlässlich der Einweihung des Vereinscafés « au Natz » teilzunehmen!

Italiano :

Il team dell’associazione bien vivre à Natz café vi invita a partecipare a due eventi per l’inaugurazione dell’associazione café « au Natz »!

Espanol :

El equipo de la asociación de cafés « bien vivre à Natz » le invita a participar en dos actos con motivo de la inauguración de la asociación de cafés « au Natz »

