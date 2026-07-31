UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Inauguration du Centenaire de la consécration de la Basilique Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains

samedi 24 octobre 2026 · Rue du Sergent Pierre Bonnot · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
Rue du Sergent Pierre Bonnot
Adresse
Cité paroissale
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Inauguration du Centenaire de la consécration de la Basilique

Rue du Sergent Pierre Bonnot Cité paroissale Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 12:30:00
fin : 2026-10-24 13:30:00

Date(s) :
2026-10-24

À l’occasion du 100ème anniversaire de l’attribution du titre de basilique mineure à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, la Paroisse Saint-Colomban et l’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud, vous invitent à (re)découvrir les secrets de cet édifice millénaire !

Lancement du week-end de commémoration et verre de l’amitié, à la Cité paroissiale (rue du Sergent Bonnot) à 12h30.   .

Rue du Sergent Pierre Bonnot Cité paroissale Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Inauguration du Centenaire de la consécration de la Basilique

L’événement Inauguration du Centenaire de la consécration de la Basilique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)