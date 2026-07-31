Inauguration du Centenaire de la consécration de la Basilique Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Inauguration du Centenaire de la consécration de la Basilique

Rue du Sergent Pierre Bonnot Cité paroissale Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 12:30:00

fin : 2026-10-24 13:30:00

Date(s) :

2026-10-24

À l’occasion du 100ème anniversaire de l’attribution du titre de basilique mineure à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, la Paroisse Saint-Colomban et l’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud, vous invitent à (re)découvrir les secrets de cet édifice millénaire !

Lancement du week-end de commémoration et verre de l’amitié, à la Cité paroissiale (rue du Sergent Bonnot) à 12h30. .

Rue du Sergent Pierre Bonnot Cité paroissale Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41

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English : Inauguration du Centenaire de la consécration de la Basilique

L’événement Inauguration du Centenaire de la consécration de la Basilique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)