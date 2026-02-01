Inauguration du centre aquatique La Baignade Rue du Pâtis Toucy

Inauguration du centre aquatique La Baignade Rue du Pâtis Toucy samedi 21 février 2026.

Rue du Pâtis Centre Aquatique intercommunal de Puisaye-Forterre Toucy Yonne

2026-02-21 20:00:00
2026-02-21

Nous vous attendons nombreux sur l’esplanade devant le Centre aquatique pour le spectacle pyrotechnique !
Venez partager un moment magique, les yeux tournés vers le ciel, à l’occasion du spectacle pyrotechnique pour fêter l’inauguration du Centre aquatique La Baignade !   .

Rue du Pâtis Centre Aquatique intercommunal de Puisaye-Forterre Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 23 50  contact@cc-puisayeforterre.fr

