Inauguration du centre Bien-Etre à Gy maison de la sérénité Gy
Inauguration du centre Bien-Etre à Gy maison de la sérénité Gy dimanche 28 septembre 2025.
maison de la sérénité 3 rue de Versailles Gy Haute-Saône
Venez découvrir de 9h à 20h, la Maison de la Sérénité et ses nombreux intervenants qui vous proposent des rencontres individuelles, des ateliers de groupe. A partir de 18h30, concert convivial. .
maison de la sérénité 3 rue de Versailles Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 76 55 97 maisonserenite.gy@gmail.com
