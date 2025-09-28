Inauguration du centre Bien-Etre à Gy maison de la sérénité Gy

Inauguration du centre Bien-Etre à Gy maison de la sérénité Gy dimanche 28 septembre 2025.

Inauguration du centre Bien-Etre à Gy

maison de la sérénité 3 rue de Versailles Gy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Venez découvrir de 9h à 20h, la Maison de la Sérénité et ses nombreux intervenants qui vous proposent des rencontres individuelles, des ateliers de groupe. A partir de 18h30, concert convivial. .

maison de la sérénité 3 rue de Versailles Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 76 55 97 maisonserenite.gy@gmail.com

English : Inauguration du centre Bien-Etre à Gy

German : Inauguration du centre Bien-Etre à Gy

Italiano :

Espanol :

L’événement Inauguration du centre Bien-Etre à Gy Gy a été mis à jour le 2025-09-19 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY