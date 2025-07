Inauguration du centre-bourg de Saint-Just-Malmont Saint-Just-Malmont

Inauguration du centre-bourg de Saint-Just-Malmont

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

La mairie de Saint-Just-Malmont est ravie de vous convier à l’inauguration officielle du tout nouveau centre-bourg !

Après la cérémonie, prolongé l’événement autour d’un convivial verre de l’amitié sur la place dans une ambiance joyeuse et chaleureuse.

Centre-Bourg Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13

English :

Saint-Just-Malmont Town Hall is delighted to invite you to the official inauguration of the brand-new town center!

After the ceremony, extend the event with a convivial « verre de l’amitié » in the square, in a warm and cheerful atmosphere.

German :

Das Rathaus von Saint-Just-Malmont freut sich, Sie zur offiziellen Einweihung des brandneuen Ortskerns einladen zu können!

Nach der Zeremonie verlängern Sie das Ereignis bei einem gemütlichen Glas Freundschaft auf dem Platz in einer fröhlichen und herzlichen Atmosphäre.

Italiano :

Il Comune di Saint-Just-Malmont è lieto di invitarvi all’inaugurazione ufficiale del nuovo centro cittadino!

Dopo la cerimonia, prolungate l’evento con un « verre de l’amitié » conviviale in piazza, in un’atmosfera calda e allegra.

Espanol :

El Ayuntamiento de Saint-Just-Malmont tiene el placer de invitarle a la inauguración oficial del flamante centro de la ciudad

Tras la ceremonia, prolongue el acontecimiento con un « verre de l’amitié » en la plaza, en un ambiente cálido y alegre.

