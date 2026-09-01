Informations pratiques

La Rochelle

Inauguration du centre d’art et ouverture aux journées du patrimoine du Centre Richelieu

37 rue Philippe Vincent La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Centre de rééducation Richelieu – Croix-Rouge

37 rue Philippe Vincent, La Rochelle



Inauguration – 19 septembre 2026 | 11h–18h

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37 rue Philippe Vincent La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Richelieu Rehabilitation Center – Red Cross

37 Philippe Vincent Street, La Rochelle

Opening Ceremony – September 19, 2026 | 11:00 a.m.–6:00 p.m.

L’événement Inauguration du centre d’art et ouverture aux journées du patrimoine du Centre Richelieu La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-10 par Nous La Rochelle