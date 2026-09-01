Inauguration du centre d’art et ouverture aux journées du patrimoine du Centre Richelieu La Rochelle
samedi 19 septembre 2026 · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Inauguration du centre d’art et ouverture aux journées du patrimoine du Centre Richelieu
37 rue Philippe Vincent La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Centre de rééducation Richelieu – Croix-Rouge
37 rue Philippe Vincent, La Rochelle
Inauguration – 19 septembre 2026 | 11h–18h
.
37 rue Philippe Vincent La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Richelieu Rehabilitation Center – Red Cross
37 Philippe Vincent Street, La Rochelle
Opening Ceremony – September 19, 2026 | 11:00 a.m.–6:00 p.m.
L’événement Inauguration du centre d’art et ouverture aux journées du patrimoine du Centre Richelieu La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-10 par Nous La Rochelle
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