Inauguration du Cinéma 3 Casino Gardanne
Inauguration du Cinéma 3 Casino Gardanne vendredi 20 février 2026.
Inauguration du Cinéma 3 Casino
Vendredi 20 février 2026 à partir de 18h30. 11 cours Forbin Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 18:30:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
La magie du cinéma reprend vie à Gardanne !
La ville de Gardanne a le bonheur d’inaugurer la réouverture du Cinéma 3 Casino, le vendredi 20 février 2026 à 18h30.
Au programme, prises de paroles, inauguration et cocktail dinatoire. .
11 cours Forbin Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The magic of cinema comes back to life in Gardanne!
L’événement Inauguration du Cinéma 3 Casino Gardanne a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de Gardanne