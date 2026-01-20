Inauguration du Cinéma 3 Casino

Vendredi 20 février 2026 à partir de 18h30. 11 cours Forbin Gardanne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-20 18:30:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

La magie du cinéma reprend vie à Gardanne !

La ville de Gardanne a le bonheur d’inaugurer la réouverture du Cinéma 3 Casino, le vendredi 20 février 2026 à 18h30.



Au programme, prises de paroles, inauguration et cocktail dinatoire. .

11 cours Forbin Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

The magic of cinema comes back to life in Gardanne!

L’événement Inauguration du Cinéma 3 Casino Gardanne a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de Gardanne