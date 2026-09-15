Inauguration du clavicorde du Conservatoire de Limoges Espace Noriac salle basse Limoges
vendredi 22 janvier 2027 · Espace Noriac salle basse · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Inauguration du clavicorde du Conservatoire de Limoges
Espace Noriac salle basse 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:00:00
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
Inauguration du clavicorde du conservatoire de Limoges par Aurélien Delage, avec la présence de la factrice Renée Geoffrion. Programme de musique baroque et classique au travers de compositeurs tels que Bach, Haydn, Mozart. Renseignements et réservation par mail. .
Espace Noriac salle basse 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine crr.animation@limoges.fr
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English : Inauguration du clavicorde du Conservatoire de Limoges
L’événement Inauguration du clavicorde du Conservatoire de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Limoges Métropole
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