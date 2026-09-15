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Inauguration du clavicorde du Conservatoire de Limoges Espace Noriac salle basse Limoges

vendredi 22 janvier 2027 · Espace Noriac salle basse · Limoges

Inauguration du clavicorde du Conservatoire de Limoges Espace Noriac salle basse Limoges

Informations pratiques

Début
vendredi 22 janvier 2027
Fin
vendredi 22 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace Noriac salle basse
Adresse
10 Rue Jules Noriac
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Inauguration du clavicorde du Conservatoire de Limoges

Espace Noriac salle basse 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:00:00
fin : 2027-01-22

Date(s) :
2027-01-22

Inauguration du clavicorde du conservatoire de Limoges par Aurélien Delage, avec la présence de la factrice Renée Geoffrion. Programme de musique baroque et classique au travers de compositeurs tels que Bach, Haydn, Mozart. Renseignements et réservation par mail.   .

Espace Noriac salle basse 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   crr.animation@limoges.fr

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English : Inauguration du clavicorde du Conservatoire de Limoges

L’événement Inauguration du clavicorde du Conservatoire de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Limoges Métropole

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