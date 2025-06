INAUGURATION DU COEUR DE VILLE DE LUNEL – Lunel 20 juin 2025 07:00

Vendredi 20 juin 2025 à 20h30, dans le centre piéton de la ville, Place des Martyrs de la Résistance.

Après un temps d’animation organisé en fin de journée avec les commerçants de Lunel, les élus de la Ville de Lunel vous proposent de participer à l’inauguration du nouveau cœur de Ville de Lunel et son espace piéton.

Les discours seront suivis par une cérémonie lumineuse et sonore sur l’église de Lunel.

Un beau moment en perspective !

+ d’infos auprès de la mairie au 04 67 87 83 00 .

Place Martyrs de la Résistance

Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00

English :

Friday, June 20, 2025 at 8:30pm, in the pedestrian center of town, Place des Martyrs de la Résistance.

German :

Freitag, den 20. Juni 2025 um 20.30 Uhr in der Fußgängerzone der Stadt, Place des Martyrs de la Résistance.

Italiano :

Venerdì 20 giugno 2025 alle 20.30, nel centro pedonale della città, Place des Martyrs de la Résistance.

Espanol :

Viernes 20 de junio de 2025 a las 20.30 h, en el centro peatonal de la ciudad, plaza de los Mártires de la Resistencia.

