Inauguration du collectif Aux Arts et Caetera Espace Culturel Nostradamus Salon-de-Provence vendredi 19 septembre 2025.

Vendredi 19 septembre 2025 de 18h à 21h. Espace Culturel Nostradamus 35 Rue Kennedy Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19 21:00:00

2025-09-19

Pour célébrer l’ouverture du nouvel atelier-boutique, le Collectif invite à venir découvrir l’Espace Culturel Nostradamus pour un vernissage suivi d’un pot de l’amitié, en présence des artistes.

Espace Culturel Nostradamus 35 Rue Kennedy Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 83 00 98 auxartscollectif@gmail.com

English :

To celebrate the opening of the new studio-boutique, the Collectif invites you to discover the Espace Culturel Nostradamus for a vernissage followed by a pot de l?amitié, in the presence of the artists.

German :

Um die Eröffnung des neuen Atelierladens zu feiern, lädt das Collectif zu einer Vernissage im Espace Culturel Nostradamus ein, gefolgt von einem Umtrunk in Anwesenheit der Künstler.

Italiano :

Per celebrare l’apertura del nuovo studio-boutique, il Collectif vi invita a venire a scoprire l’Espace Culturel Nostradamus per un vernissage seguito da un pot de l’amitié, alla presenza degli artisti.

Espanol :

Para celebrar la apertura del nuevo estudio-boutique, el Collectif le invita a venir a descubrir el Espace Culturel Nostradamus para un vernissage seguido de un pot de l’amitié, en presencia de los artistas.

