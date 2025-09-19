Inauguration du collectif Aux Arts et Caetera Espace Culturel Nostradamus Salon-de-Provence
Inauguration du collectif Aux Arts et Caetera Espace Culturel Nostradamus Salon-de-Provence vendredi 19 septembre 2025.
Inauguration du collectif Aux Arts et Caetera
Vendredi 19 septembre 2025 de 18h à 21h. Espace Culturel Nostradamus 35 Rue Kennedy Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-19 18:00:00
fin : 2025-09-19 21:00:00
2025-09-19
Pour célébrer l’ouverture du nouvel atelier-boutique, le Collectif invite à venir découvrir l’Espace Culturel Nostradamus pour un vernissage suivi d’un pot de l’amitié, en présence des artistes.
Espace Culturel Nostradamus 35 Rue Kennedy Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 83 00 98 auxartscollectif@gmail.com
English :
To celebrate the opening of the new studio-boutique, the Collectif invites you to discover the Espace Culturel Nostradamus for a vernissage followed by a pot de l?amitié, in the presence of the artists.
German :
Um die Eröffnung des neuen Atelierladens zu feiern, lädt das Collectif zu einer Vernissage im Espace Culturel Nostradamus ein, gefolgt von einem Umtrunk in Anwesenheit der Künstler.
Italiano :
Per celebrare l’apertura del nuovo studio-boutique, il Collectif vi invita a venire a scoprire l’Espace Culturel Nostradamus per un vernissage seguito da un pot de l’amitié, alla presenza degli artisti.
Espanol :
Para celebrar la apertura del nuevo estudio-boutique, el Collectif le invita a venir a descubrir el Espace Culturel Nostradamus para un vernissage seguido de un pot de l’amitié, en presencia de los artistas.
