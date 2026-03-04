Inauguration du Cryo-microscope électronique JEOL Cryo ARM 200 Amphithéâtre A – bâtiment 2 – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Jeudi 2 avril, 13h30 Ille-et-Vilaine

Ce cryo-microscope électronique de dernière génération, unique en France, permet de reconstruire en trois dimensions, à l’échelle de l’atome, la structure de molécules biologiques.

**I. Inauguration du Cryo-microscope Jeol ARM 200 | Conférences**

13:30 – 13:40 | Conférence introductive – **Denis Chrétien**, directeur de recherche CNRS, Institut de Génétique et Développement de Rennes (IGDR)

13:40 – 14:00 | **Joël Eyer**, directeur de recherche, Inserm, Laboratoire Micro et Nanomédecines Translationnelles de l’Université d’Angers

14:00 – 14:20 | **Monica Bravo Anaya**, chargée de recherche, CNRS, Institut des Sciences Chimiques de Rennes

14:20 – 14:40 | **Julie Gavard**, directrice de Recherche, CNRS, Institut de Recherche en Santé de l’Université de Nantes

14:40 Pause

14:55 – 15:10 | **Kévin Macé**, chargé de recherche, CNRS, IGDR

15:10 – 15:25 | **Mathieu Benoit**, chargé de recherche, Inserm, IGDR

15:25 – 15:40 | **Romain Gibeaux**, chargé de recherche, CNRS, IGDR

**II. Inauguration du Cryo-microscope Jeol ARM 200 | Discours officiels**

15:40 | Présentation de JEOL

16:10 | **Reynald Gillet**, directeur de l’IGDR et **Charles Pineau**, directeur de Biosit

16:30 | **Discours des officiels et des financeurs**

17:30 | Cocktail (offert par JEOL) | Cafétéria des professeurs

### Présentation de l’équipement

Le cryo-microscope électronique JEOL Cryo ARM 200, équipé de la caméra Apollo de la société Direct Electron, une **technologie de détection directe d’électrons parmi les plus avancées au monde**, est un appareil unique en France. Il se distingue par sa conception optimisée pour l’**imagerie de haute précision**. Il permettra d’atteindre des détails sur des structures cellulaires complexes à des résolutions quasi-atomiques. Son installation vient compléter les dispositifs de cryo-microscopie électronique disponibles dans les autres centres nationaux et permettra de **développer la cryo-tomographie électronique**, une technique encore peu accessible en France, qui reconstitue en trois dimensions la structure d’un échantillon à partir d’images en deux dimensions.

Installé à l’**Institut de génétique et développement de Rennes** (IGDR, CNRS/Université de Rennes), sur le campus Santé de Villejean, et opéré par l’unité d’appui et de recherche **Biosit** (CNRS/Université de Rennes/Inserm), ce microscope constitue le **socle d’une nouvelle plateforme de cryo-microscopie électronique** ([TEM2C](https://biosit.univ-rennes.fr/ressources/tem2c)). Labellisée IBiSA*, elle est destinée à accueillir des équipes régionales, nationales et européennes. Soutenu dans le cadre du CPER-B2S (2021 – 2027 / phase 2), cet équipement structurant pour la recherche bretonne a bénéficié d’un co-financement : Union européenne (Feder), ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, Région Bretagne, département Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole et CNRS.

*GIS [IBiSA](https://www.ibisa.net/) : Groupement d’intérêt scientifique « Infrastructures en Biologie Santé et Agronomie »

Amphithéâtre A – bâtiment 2 – Campus Santé Villejean – Université de Rennes
2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes
Villejean – Beauregard
Rennes 35043
Ille-et-Vilaine



