Inauguration du curieux sentier Lignac

Découverte du Curieux Sentier, sentier artistique participatif.

Balade sur le Curieux Sentier, initié par CoudaCouda, avec contes, musique et marionnettes.

Découverte du sentier artistique participatif créé avec les écoliers de Lignac, Carole Bricault (potière), Guillaume Michelet (marion-nettiste), Véronique Pérez (photographe), Fred Mauve (plasticien) et des habitants de la région.

Verre de l’amitié à l’issue de la balade.

(Balade non accessible hélas aux personnes à mobilité réduite) .

Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 00 02 13 asso.coudacouda@gmail.com

English :

Discover the Curieux Sentier, a participatory art trail.

German :

Entdeckung des Curieux Sentier, eines partizipativen Kunstpfades.

Italiano :

Scoprite il Sentier Curieux, un percorso d’arte partecipativa.

Espanol :

Descubra el Curieux Sentier, un recorrido artístico participativo.

