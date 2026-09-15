Inauguration du festival de cinéma de Pontarlier Pontarlier
mardi 13 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Inauguration du festival de cinéma de Pontarlier
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 18:30:00
fin : 2026-10-13 20:00:00
Date(s) :
2026-10-13
Organisé par le ciné club J. Becker.
Concert de LOUE RIVER. Ce duo complice offre une musique à l’énergie communicative, un carnet de voyage aux multiples influences colorées, épicées. Des guitares virtuoses, une chanteuse lumineuse offrant la douceur celte comme la puissance rock… .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 12 63 cineclubjacquesbecker@orange.fr
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English : Inauguration du festival de cinéma de Pontarlier
L’événement Inauguration du festival de cinéma de Pontarlier Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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