Informations pratiques

Pontarlier

Inauguration du festival de cinéma de Pontarlier

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 18:30:00

fin : 2026-10-13 20:00:00

Date(s) :

2026-10-13

Organisé par le ciné club J. Becker.

Concert de LOUE RIVER. Ce duo complice offre une musique à l’énergie communicative, un carnet de voyage aux multiples influences colorées, épicées. Des guitares virtuoses, une chanteuse lumineuse offrant la douceur celte comme la puissance rock… .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 12 63 cineclubjacquesbecker@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Inauguration du festival de cinéma de Pontarlier

L’événement Inauguration du festival de cinéma de Pontarlier Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS