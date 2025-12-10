Inauguration du Festival Taol Kurun 2026 La Numéro 3 Riec-sur-Bélon

Inauguration du Festival Taol Kurun 2026

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 18:30:00

fin : 2026-01-15 20:00:00

Date(s) :

2026-01-15

Une soirée imaginée et orchestrée par le comédien et humoriste Simon Cojean pour présenter le programme du festival en grande pompe.

Ouvert à tous, dans la limite des places disponibles .

