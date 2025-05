Inauguration du Fournil Des Pieds et des Pains – Fournil des Pieds et des Pains Rilhac-Lastours, 31 mai 2025 18:00, Rilhac-Lastours.

Spectacle et soirée italienne le 31 mai avec La COMPAGNIE SUSPIRI, cuisson du pain au feu de bois en veillée (repas sur réservation 18€).

Le dimanche 1er juin, marché de producteurs locaux, repas fouée et pita, brochettes… au feu de bois, (repas 15€ sur réservation) et histoires sorties du four par Joelle PASCAL.

Programmation complète à retrouver sur Facebook. .

Fournil des Pieds et des Pains 11 Route de Nexon

Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 47 93 20 gaellechabrol@hotmail.com

