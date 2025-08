Inauguration du Garden Tennis Club Cabourg

1 avenue Charles de Gaulle Cabourg Calvados

Emmanuel Porcq, Maire de Cabourg et Conseiller départemental du Calvados, François Burlot, Adjoint au Maire délégué aux Sports, aux Activités Nautiques et Equestres, et le Conseil Municipal vous invitent à l’inauguration du nouveau Garden Tennis Club le 29 août à 18h !

English : Inauguration du Garden Tennis Club

Emmanuel Porcq, Mayor of Cabourg and Calvados Departmental Councillor, François Burlot, Deputy Mayor for Sports, Nautical and Equestrian Activities, and the Town Council invite you to the inauguration of the new Garden Tennis Club on August 29 at 6pm!

German : Inauguration du Garden Tennis Club

Emmanuel Porcq, Bürgermeister von Cabourg und Mitglied des Departements Calvados, François Burlot, stellvertretender Bürgermeister mit Zuständigkeit für Sport, Wassersport und Reitsport, und der Gemeinderat laden Sie zur Einweihung des neuen Garden Tennis Club am 29. August um 18 Uhr ein!

Italiano :

Emmanuel Porcq, sindaco di Cabourg e membro del Consiglio dipartimentale del Calvados, François Burlot, assessore allo sport, agli sport acquatici e alle attività equestri, e il Consiglio comunale vi invitano all’inaugurazione del nuovo Garden Tennis Club il 29 agosto alle 18:00!

Espanol :

Emmanuel Porcq, alcalde de Cabourg y miembro del Consejo Departamental de Calvados, François Burlot, teniente de alcalde de Deportes, Deportes Náuticos y Actividades Ecuestres, y el Ayuntamiento le invitan a la inauguración del nuevo Garden Tennis Club el 29 de agosto a las 18:00 horas

