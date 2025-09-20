Inauguration du Grand Salon restauré du Palais Lumière Palais Lumiere La Ciotat

Inauguration du Grand Salon restauré du Palais Lumière Samedi 20 septembre, 11h30 Palais Lumiere Bouches-du-Rhône

Inauguration du grand salon du Palais Lumière restauré où eurent lieu les premières expériences de projection cinématographique

Palais Lumiere Allées Lumière – Clos des Plages – 13 600 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Ministère de la culture