Inauguration du jardin des lauriers Michelle Palas et Lancement des animations estivales ! – Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes 13 juin 2025 14:17

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-25 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

De 14h à 18h : animations tout-public accompagnées du dj set « Jet Lag » de SAMIFATI. – Découverte du nouveau jardin : Venez rencontrer les jardiniers et paysagistes qui ont conçu et réalisé le jardin. (visites groupées à 16h et 17h mais également un « bingo de la nature » tout l’après-midi). – Découverte des installations d’art du déplacement : Le jardin a été conçu autour d’un espace sportif de pratique libre d’Art du Déplacement ou Parkour : initiation avec l’ADDAN. – Annimations sportives avec initiation roller avec le Metallo Sport Chantenaysien Roller, démonstration et initiation au Double Dutch avec C’West, initiation box avec BAF, espace multisport avec l’Animation sportive municipale : mur d’escalade, tir à l’arc, slackline… – Village associatif avec : Arlène, La Boutik mobile d’Océan, la Ludothèque ACCOORD, L’association Regart’s**,** Môm’Nantes et L’Union des apiculteurs de Loire-Atlantique. – Fresque participative avec le graffeur ADOR pour donner de la couleur à la palissade qui sépare le jardin du chantier de transformation de la Tour du Doubs. – Point info jeune : les informations et bons-plans sur les dispositifs et actualités jeunesses avec l’équipe de la pépinière jeunesse l’Etincelle, ainsi que Info jeunes Pays de la Loire – Pour les 16-25 ans.- Stand mémoire des lauriers : de la dalle au jardin ! Venez avec vos photos et racontez « votre » histoire des lauriers.- Projection du documentaire « A la place des Lauriers » de Sophie Razavi et Karim Bouheudjeur produit en 2019 par Café Prod (26 minutes). Exposition photographique sur la place des lauriers et les habitant.e.s et associations qui l’ont fait vivre avec Bellevue 2000 et ID Numéric * Espace convivialité : buvette à petit prix tout l’après-midi * A partir de 18h : Inauguration Démonstration professionnelle d’art du déplacement avec l’ADDANInauguration du jardin des lauriers Michelle Palas en présence Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole.Et verre de l’amitié. A partir de 19h30 : repas Repas proposé par BAME (Bon A Manger Ensemble) avec des jeunes du quartier et le soutien de l’ADPS. Formule plat + boisson à 5€Poulet tikka massala, riz jaune, ou plat végétarien (courgettes rôties, fêta, menthe fraiche et boulgour) A partir de 20h : concert avec La Pulse à l’Orteil Musique festive et vagabonde à écouter avec ses pieds. Bienvenue aux danseuses et danseurs du quartier et d’ailleurs.

Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes 44100