Inauguration du Jardin Duchesse-Anne Jardin Duchesse-Anne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

En amont et en aval de l’inauguration du jardin, qui aura lieu à 11h en présence de Johanna Rolland, des visites guidées à 10h et à 12h vous sont proposées avec deux parcours au choix :???? Du Moyen Âge à nos jours : découvrez l’histoire de la place de la Duchesse-Anne et ses nouveaux aménagements paysagers avec la Direction du Patrimoine de la ville de Nantes, l’agence de paysagistes Phytolab et la Direction Nature et Jardins.???? La ville est un jardin : une proposition du voyage à Nantes pour découvrir le maillage et l’histoire de jardins et d’oasis de verdure au coeur de la Cité des ducs.Durée des visites : environ 50 minPoint de départ des visites : rue Prémion, au pied des escaliers du cours St André.Visites guidées sur réservations, dans la limite des places disponibles

Jardin Duchesse-Anne Nantes 44000

