Inauguration du jardin enchanté de Noël Jardin de l’Hôtel de ville Pont-l’Évêque

Inauguration du jardin enchanté de Noël

Jardin de l’Hôtel de ville 58 Rue Saint-Michel Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 19:30:00

2025-11-28

La ville de Pont-l’Évêque a le plaisir d’inviter petits et grands à découvrir le jardin enchanté et les illuminations de la ville . Le jardin enchanté décoré par les services de la ville sera visibile en son et lumière jusqu’au 5 janvier 2026.

Inauguration le vendredi 28 novembre à 18h dans le jardin de l’Hôtel de Ville de Pont-l’Évêque, avec vin chaud, crèpes et chocolat chaud pour un moment gourmand !

Après cette inauguration, vous découvrirez le jardin de l’hôtel de ville dans son habit de noël avec son et lumière à partir de 17h tous les jours ! ( Petit conseil, venez à 16h55 pour profiter de l’effet Wahou du lancement du spectacle pour les enfants ( et grands enfants)

Venez nombreux partager l’esprit de noël et découvrir le travail des équipes municipales ! .

The town of Pont-l?Évêque is pleased to invite young and old to discover the enchanted garden and the town’s illuminations until January 5.

Die Stadt Pont-l’Évêque lädt Groß und Klein ein, den verzauberten Garten und die Stadtbeleuchtung zu entdecken.

La città di Pont-l’Évêque è lieta di invitare grandi e piccini a scoprire il giardino incantato e le luminarie della città fino al 5 gennaio.

La ciudad de Pont-l’Évêque se complace en invitar a grandes y pequeños a descubrir el jardín encantado y la iluminación de la ciudad hasta el 5 de enero.

