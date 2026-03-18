Inauguration du jardin plantes médicinales & biodiversité

Charnizay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Catherine et Thomas proposent de découvrir les plantes aromatiques et médicinales ainsi que la biodiversité locale. Guidés par un livret, les visiteurs explorent de nombreuses espèces et observent les animaux du lieu, tout en comprenant l’équilibre de la nature.

Au cœur de leur ferme en Sud Touraine, Catherine et Thomas invitent petit·es et grand·es à partager leurs deux passions les plantes aromatiques et médicinales et la biodiversité locale.

Guidé·es par un livret, vous pourrez observer et découvrir plus d’une centaine d’espèces de plantes, cultivées ou sauvages, que nous travaillons au quotidien. Menthes, camomille, plantain, et bien d’autres moins connues vous dévoileront leurs charmes et leurs usages.

Pour explorer la biodiversité, un parcours vous invite à la rencontre des habitants discrets du lieu oiseaux, grenouilles, insectes, etc. et bien sûr les plantes qui les abritent et les nourrissent. Une occasion ludique de comprendre comment chaque être vivant, aussi petit soit-il, participe au fragile équilibre de nos campagnes. .

Charnizay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 86 48 13 36 piquemouche@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Catherine and Thomas invite visitors to discover aromatic and medicinal plants, as well as local biodiversity. Guided by a booklet, visitors explore numerous species and observe the local animals, while understanding the balance of nature.

L’événement Inauguration du jardin plantes médicinales & biodiversité Charnizay a été mis à jour le 2026-03-18 par Loches Touraine Châteaux de la Loire