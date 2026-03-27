Inauguration du jeu de piste numérique Le secret des arbres

Place des Olympiades Teloché Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Inauguration du jeu de piste numérique Baludik Le secret des arbres sur la commune de Teloché, le jeudi 11 avril à l’occasion de la Journée de l’environnement.

A l’occasion de la Journée de l’Environnement, le samedi 11 avril à Teloché, la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois, en partenariat avec la commune de Teloché, lance son tout premier parcours numérique Le Secret des Arbres , via l’application Baludik.

Inauguration du parcours par le Vice-président en charge de la promotion du Tourisme, M Gérard LAMBERT, le samedi 11 avril, à 11h.

Point de rendez-vous devant le marché des Halles couverts, Place des Olympiades à Teloché.

Ce jeu de piste de 1,7 km met en scène les arbres remarquables de la commune de Teloché. Plusieurs arbres ont besoin de votre aide ! Un mauvais esprit a ensorcelé leurs boucliers protecteurs, menaçant leurs secrets. Aux côtés de Rouxy, un naturaliste aventurier, votre mission si vous l’acceptez sera de libérer ces arbres pour réactiver les boucliers. Pour y arriver, il faudra faire preuve de ruse et résoudre des énigmes, afin que les arbres vous révèlent leurs secrets. Une manière ludique de sensibiliser à la préservation de l’environnement et d’en apprendre davantage sur la nature qui nous entoure.

À vos smartphones, prêts, partez à la découverte des arbres remarquables de Teloché ! .

Place des Olympiades Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 02 20 tourisme@belinois.fr

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English :

Inauguration of the Baludik Secret of the Trees digital treasure hunt in Teloché on Thursday April 11, to mark Environment Day.

L’événement Inauguration du jeu de piste numérique Le secret des arbres Teloché a été mis à jour le 2026-03-27 par CDT72