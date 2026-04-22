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Inauguration du lac de Saint-Calais Rue du Lac Saint-Calais

Inauguration du lac de Saint-Calais Rue du Lac Saint-Calais dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Rue du Lac

Adresse : Nouveau parking

Ville : 72120 Saint-Calais

Département : Sarthe

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Calais

Inauguration du lac de Saint-Calais

Rue du Lac Nouveau parking Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Avec la présence d’Eric Fontaine, Maire de Saint-Calais, des Adjoints et Conseillers municipaux. De nombreuses animations par les associations Calaisiennes. Verre de l’amitié.
RDV à 15h, au nouveau parking, rue du lac, zone pêcheurs
Avec la présence d’Eric Fontaine, Maire de Saint-Calais, des Adjoints et Conseillers municipaux.
De nombreuses animations par les associations Calaisiennes.
Verre de l’amitié.
Gratuit et ouvert à tous.   .

Rue du Lac Nouveau parking Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

With the presence of Eric Fontaine, Mayor of Saint-Calais, his deputies and local councillors. Numerous activities organized by Calais associations. Glass of friendship.

L’événement Inauguration du lac de Saint-Calais Saint-Calais a été mis à jour le 2026-04-22 par CDT72

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