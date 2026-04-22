Inauguration du lac de Saint-Calais Rue du Lac Saint-Calais

Saint-Calais

Inauguration du lac de Saint-Calais

Rue du Lac Nouveau parking Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Avec la présence d’Eric Fontaine, Maire de Saint-Calais, des Adjoints et Conseillers municipaux. De nombreuses animations par les associations Calaisiennes. Verre de l’amitié.

RDV à 15h, au nouveau parking, rue du lac, zone pêcheurs

Avec la présence d’Eric Fontaine, Maire de Saint-Calais, des Adjoints et Conseillers municipaux.

De nombreuses animations par les associations Calaisiennes.

Verre de l’amitié.

Gratuit et ouvert à tous. .

Rue du Lac Nouveau parking Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire

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English :

With the presence of Eric Fontaine, Mayor of Saint-Calais, his deputies and local councillors. Numerous activities organized by Calais associations. Glass of friendship.

L’événement Inauguration du lac de Saint-Calais Saint-Calais a été mis à jour le 2026-04-22 par CDT72