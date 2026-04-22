Inauguration du lac de Saint-Calais Rue du Lac Saint-Calais
Inauguration du lac de Saint-Calais Rue du Lac Saint-Calais dimanche 3 mai 2026.
Saint-Calais
Inauguration du lac de Saint-Calais
Rue du Lac Nouveau parking Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Avec la présence d’Eric Fontaine, Maire de Saint-Calais, des Adjoints et Conseillers municipaux. De nombreuses animations par les associations Calaisiennes. Verre de l’amitié.
RDV à 15h, au nouveau parking, rue du lac, zone pêcheurs
Avec la présence d’Eric Fontaine, Maire de Saint-Calais, des Adjoints et Conseillers municipaux.
De nombreuses animations par les associations Calaisiennes.
Verre de l’amitié.
Gratuit et ouvert à tous. .
Rue du Lac Nouveau parking Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire
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English :
With the presence of Eric Fontaine, Mayor of Saint-Calais, his deputies and local councillors. Numerous activities organized by Calais associations. Glass of friendship.
L’événement Inauguration du lac de Saint-Calais Saint-Calais a été mis à jour le 2026-04-22 par CDT72
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