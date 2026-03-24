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Inauguration du local de l’Outil en Main L’Outil en Main Neuvic

Inauguration du local de l’Outil en Main L’Outil en Main Neuvic

Inauguration du local de l’Outil en Main L’Outil en Main Neuvic samedi 18 avril 2026.

Lieu : L'Outil en Main

Adresse : 4 Route de la Gare

Ville : 24190 Neuvic

Département : Dordogne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif :

Inauguration du local de l’Outil en Main

L’Outil en Main 4 Route de la Gare Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

L’association L’Outil en Main vous invite à l’inauguration de son local Venez partager un moment convivial !

Au programme Visite du local et présentation des ateliers.

14h-17h, 4 place de la Gare
Sur inscription

L’Outil en Main oem@gmail.com
L’association L’Outil en Main vous invite à l’inauguration de son local Venez partager un moment convivial !

Au programme Visite du local et présentation des ateliers.

14h-17h, 4 place de la Gare
Sur inscription

L’Outil en Main oem@gmail.com   .

L’Outil en Main 4 Route de la Gare Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   oem@gmail.com

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English : Inauguration du local de l’Outil en Main

Come along with an idea for a project, an object to repair, a field to discover?
Public: adults.

RDV Neuvic train station.
Registration required (before 04/02).
Price: ?20/half-day.

L?Outil en Main oem@gmail.com

L’événement Inauguration du local de l’Outil en Main Neuvic a été mis à jour le 2026-03-23 par Vallée de l’Isle en Périgord