Inauguration du local de l’Outil en Main L’Outil en Main Neuvic
Inauguration du local de l’Outil en Main L’Outil en Main Neuvic samedi 18 avril 2026.
Inauguration du local de l’Outil en Main
L’Outil en Main 4 Route de la Gare Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
L’association L’Outil en Main vous invite à l’inauguration de son local Venez partager un moment convivial !
Au programme Visite du local et présentation des ateliers.
14h-17h, 4 place de la Gare
Sur inscription
L’Outil en Main oem@gmail.com
L’association L’Outil en Main vous invite à l’inauguration de son local Venez partager un moment convivial !
Au programme Visite du local et présentation des ateliers.
14h-17h, 4 place de la Gare
Sur inscription
L’Outil en Main oem@gmail.com .
L’Outil en Main 4 Route de la Gare Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine oem@gmail.com
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English : Inauguration du local de l’Outil en Main
Come along with an idea for a project, an object to repair, a field to discover?
Public: adults.
RDV Neuvic train station.
Registration required (before 04/02).
Price: ?20/half-day.
L?Outil en Main oem@gmail.com
L’événement Inauguration du local de l’Outil en Main Neuvic a été mis à jour le 2026-03-23 par Vallée de l’Isle en Périgord