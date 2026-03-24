Inauguration du local de l’Outil en Main L’Outil en Main Neuvic

Inauguration du local de l’Outil en Main

L’Outil en Main 4 Route de la Gare Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’association L’Outil en Main vous invite à l’inauguration de son local Venez partager un moment convivial !

Au programme Visite du local et présentation des ateliers.

14h-17h, 4 place de la Gare

Sur inscription

L’Outil en Main oem@gmail.com

L’association L’Outil en Main vous invite à l’inauguration de son local Venez partager un moment convivial !

Au programme Visite du local et présentation des ateliers.

14h-17h, 4 place de la Gare

Sur inscription

L’Outil en Main oem@gmail.com .

L’Outil en Main 4 Route de la Gare Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine oem@gmail.com

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English : Inauguration du local de l’Outil en Main

Come along with an idea for a project, an object to repair, a field to discover?

Public: adults.

RDV Neuvic train station.

Registration required (before 04/02).

Price: ?20/half-day.

L?Outil en Main oem@gmail.com

L’événement Inauguration du local de l’Outil en Main Neuvic a été mis à jour le 2026-03-23 par Vallée de l’Isle en Périgord