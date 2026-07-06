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Inauguration du M.T.A.E.H.I à Dorlisheim Château de Brosses Dorlisheim

samedi 11 juillet 2026 · Château de Brosses · Dorlisheim

Inauguration du M.T.A.E.H.I à Dorlisheim Château de Brosses Dorlisheim

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Château de Brosses
Adresse
103-105 Grand Rue, 67120 Dorlisheim
Ville
Dorlisheim

Inauguration du M.T.A.E.H.I à Dorlisheim Château de Brosses Dorlisheim Samedi 11 juillet, 16h30

Inauguration du futur groupe local pro progrès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-11T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-11T17:30:00.000+02:00

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Château de Brosses 103-105 Grand Rue, 67120 Dorlisheim Dorlisheim


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