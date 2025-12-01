Inauguration du marché de Noël avec la fanfare les Irréductibles

Quai Jules Sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Assistez à l’inauguration du marché de Noël des commerçants et artisans locaux en compagnie de la fanfare Les Irréductibles du Lycée Aristide Briand. .

Quai Jules Sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

English :

L’événement Inauguration du marché de Noël avec la fanfare les Irréductibles Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44