Inauguration du marché de Noël des associations avec le Bagad de la Presqu’île Le Pouliguen

Inauguration du marché de Noël des associations avec le Bagad de la Presqu’île

Quai Jules Sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-12-12 17:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Assistez à l’inauguration du marché de Noël des associations en compagnie de la Bagad de la Presqu’île. .

Quai Jules Sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

