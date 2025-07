Inauguration du marché de Noël Niederbronn-les-Bains

Inauguration du marché de Noël Niederbronn-les-Bains vendredi 28 novembre 2025.

Inauguration du marché de Noël

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28 18:30:00

Inauguration du marché de Noël avec le discours de Mme la Maire puis, représentation du spectacle d’ouverture avec Robin Leon.

Le coup d’envoi des Fééries de Noël sera donné au sein du parc du Casino par Anne Guillier, maire de Niederbronn-les-Bains, et Robin Leon, le petit prince du Schlager . Après l’illumination du séquoia géant, le concert de Robin Leon saura à coup sûr réchauffer l’ambiance quelle que soit la température extérieure ! 0 .

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

English :

Inauguration of the Christmas market with a speech by the Mayor, followed by the opening show with Robin Leon.

German :

Eröffnung des Weihnachtsmarktes mit einer Rede der Bürgermeisterin und anschließender Aufführung der Eröffnungsshow mit Robin Leon.

Italiano :

Apertura del mercatino di Natale con un discorso del Sindaco, seguito dallo spettacolo inaugurale con Robin Leon.

Espanol :

Inauguración del mercado navideño con un discurso del alcalde, seguido del espectáculo inaugural con Robin Leon.

