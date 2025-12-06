Inauguration du Marché de Noel Sarlat-la-Canéda

Inauguration du Marché de Noel

Place de la Grande Rigaudie Sarlat-la-Canéda Dordogne

Rendez-vous le samedi 6 décembre à partir de 17h pour une inauguration féérique du Marché de Noel de Sarlat !

Installez-vous sur la place de la Liberté et laissez vous embarquer pour un voyage sonore et visuel inoubliable vers les DOM-TOM. .

Place de la Grande Rigaudie Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45

