Inauguration du Marché de Noël Thann
Inauguration du Marché de Noël Thann vendredi 28 novembre 2025.
Inauguration du Marché de Noël
Place Joffre Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Imprégnez vous de la magie de Noël au son des chants des chorales de Thann proposés tout au long de la soirée.
Participez à l’ouverture du marché et ses chalets réunis sur les deux places du centre historique de Thann, imprégnez-vous de la magie de Noël, entre odeurs d’orange, de pain d’épices et de vin chaud… .
Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20
English :
Soak up the magic of Christmas as Thann’s choirs sing their Christmas carols throughout the evening.
German :
Lassen Sie sich von den Liedern der Chöre aus Thann, die den ganzen Abend über angeboten werden, in den Zauber von Weihnachten versetzen.
Italiano :
Immergetevi nella magia del Natale al suono dei cori di Thann che canteranno per tutta la serata.
Espanol :
Empápese de la magia de la Navidad al son de los cantos de los coros de Thann durante toda la velada.
L’événement Inauguration du Marché de Noël Thann a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay