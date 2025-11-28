Inauguration du Marché de Noël Thann

Inauguration du Marché de Noël Thann vendredi 28 novembre 2025.

Inauguration du Marché de Noël

Place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Imprégnez vous de la magie de Noël au son des chants des chorales de Thann proposés tout au long de la soirée.

Participez à l’ouverture du marché et ses chalets réunis sur les deux places du centre historique de Thann, imprégnez-vous de la magie de Noël, entre odeurs d’orange, de pain d’épices et de vin chaud… .

Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

Soak up the magic of Christmas as Thann’s choirs sing their Christmas carols throughout the evening.

German :

Lassen Sie sich von den Liedern der Chöre aus Thann, die den ganzen Abend über angeboten werden, in den Zauber von Weihnachten versetzen.

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale al suono dei cori di Thann che canteranno per tutta la serata.

Espanol :

Empápese de la magia de la Navidad al son de los cantos de los coros de Thann durante toda la velada.

L’événement Inauguration du Marché de Noël Thann a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay