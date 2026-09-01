Informations pratiques

Cahors

Inauguration du nouveau magasin « La Vie Claire »

63 Rue nationale Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17 21:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Inauguration d un nouveau magasin proposant une découverte des produits La Vie Claire avec une soirée conviviale ouverte au public autour de dégustations et d une animation musicale

Inauguration d un nouveau magasin proposant une découverte des produits La Vie Claire avec une soirée conviviale ouverte au public autour de dégustations et d une animation musicale

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63 Rue nationale Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 59 13

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English :

Grand opening of a new store offering a chance to discover La Vie Claire products, featuring a fun evening open to the public with tastings and live music

L’événement Inauguration du nouveau magasin « La Vie Claire » Cahors a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cahors – Vallée du Lot