Inauguration du nouveau magasin « La Vie Claire » Cahors
jeudi 17 septembre 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Inauguration du nouveau magasin « La Vie Claire »
63 Rue nationale Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17 21:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Inauguration d un nouveau magasin proposant une découverte des produits La Vie Claire avec une soirée conviviale ouverte au public autour de dégustations et d une animation musicale
Inauguration d un nouveau magasin proposant une découverte des produits La Vie Claire avec une soirée conviviale ouverte au public autour de dégustations et d une animation musicale
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63 Rue nationale Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 59 13
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English :
Grand opening of a new store offering a chance to discover La Vie Claire products, featuring a fun evening open to the public with tastings and live music
L’événement Inauguration du nouveau magasin « La Vie Claire » Cahors a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cahors – Vallée du Lot
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