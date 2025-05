Inauguration du nouveau nom de l’Esplanade du Vélodrome et le dévoilement de deux statues – Espalnade devant le Velodrome Marseille 8e Arrondissement, 16 mai 2025 18:00, Marseille 8e Arrondissement.

Deux statues vont désormais parer l’esplanade du Stade Vélodrome qui devient l’Esplanade Bernard Tapie. La nouvelle place sera inaugurée ce vendredi 16 mai à 18h, les Marseillaises et les Marseillais sont invités à y assister.

Venez (re)découvrir la statue de Jean Bouin et l’œuvre « À Jamais les Premiers « , statue monumentale en hommage à Bernard Tapie, et à la victoire historique de l’OM en Ligue des Champions en 1993.



Cette inauguration marque la restitution d’un pan du patrimoine de la ville aux Marseillaises et Marseillais, ainsi qu’aux supporters de l’Olympique de Marseille, à l’endroit même où tant de souvenirs ont été forgés.



Retirée lors de la transformation du stade, puis sauvée de l’oubli en 2020 par la municipalité, la statue de Jean Bouin, œuvre monumentale réalisée par Constant Roux en 1922, retrouve sa place dans l’espace public après un patient travail de restauration mené depuis 2020 par la Ville de Marseille.



Jean Bouin, né à Marseille en 1888, athlète d’exception, triple champion du monde de cross-country et médaillé olympique, est également reconnu pour son engagement et son sacrifice en tant que héros de la Première Guerre mondiale. En hommage, la tribune ouest du Stade Vélodrome porte son nom.



À ses côtés trônera désormais l’œuvre À Jamais les Premiers , statue monumentale créée par le sculpteur Joël Vergne sur une initiative du fils de Bernard Tapie, Laurent, et financée par des milliers de donateurs à Marseille et bien au-delà. Cette statue monumentale rend hommage à la victoire de l’OM en Ligue des Champions en 1993 et au président de l’époque. L’occasion de se rassembler à la veille du dernier dernier week-end de championnat de ligue 1, pour laisser s’exprimer la communion entre une ville, son club et ses supporters ; mais aussi rappeler que l’Olympique de Marseille c’est une histoire qui traverse les époques, faisant de ce club « à jamais le premier »



En scellant la mémoire de ces deux figures marseillaises sur l’esplanade Bernard Tapie du stade Vélodrome, la Ville de Marseille rend hommage au sport, à la passion et à la fierté populaire qui font l’âme de Marseille.





Les Marseillaises et les Marseillais sont invités à la cérémonie d’inauguration placée sous le signe de la mémoire, de la ferveur et de l’émotion collective.



Rendez-vous le 16 MAI à 18H sur l’esplanade du Stade Vélodrome Esplanade Bernard Tapie .

Espalnade devant le Velodrome 3 Boulevard Michelet

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Two statues will now adorn the esplanade of the Stade Vélodrome, which becomes the Esplanade Bernard Tapie. The new square will be inaugurated on Friday May 16 at 6pm, and all Marseillaise are invited to attend.

German :

Zwei Statuen werden von nun an die Esplanade des Stade Vélodrome schmücken, die zur Esplanade Bernard Tapie wird. Der neue Platz wird am Freitag, den 16. Mai um 18 Uhr eingeweiht. Die Marseillerinnen und Marseiller sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.

Italiano :

Due statue orneranno la spianata dello Stade Vélodrome, che diventerà l’Esplanade Bernard Tapie. La nuova piazza sarà inaugurata venerdì 16 maggio alle 18.00 e la popolazione di Marsiglia è invitata a partecipare.

Espanol :

Dos estatuas adornarán a partir de ahora la explanada del Estadio Vélodrome, que se convertirá en la Explanada Bernard Tapie. La nueva plaza se inaugurará el viernes 16 de mayo a las 18.00 horas, y los marselleses están invitados a asistir.

