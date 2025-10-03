Inauguration du nouvel aménagement Bibliothèque Marie-France Brunet de Béruges Béruges

Inauguration du nouvel aménagement Bibliothèque Marie-France Brunet de Béruges Béruges vendredi 3 octobre 2025.

Inauguration du nouvel aménagement Vendredi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Marie-France Brunet de Béruges Vienne

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

La Bibliothèque « Marie-France » Brunet a fait peau neuve cet été. Venez la visiter pour découvrir ses nouveaux espaces. Cet événement est l’occasion de rencontrer tous les acteurs qui font vivre la Bibliothèque et vous permettra de découvrir comment fonctionne la Bibliothèque : le quotidien des bibliothécaires, les accueils organisés, les animations qui s’y passent… Vous saurez tout !

Bibliothèque Marie-France Brunet de Béruges 2 rue des Villiers Béruges Béruges 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0683335630 http://beruges.fr Parking

La Bibliothèque « Marie-France » Brunet a fait peau neuve cet été. Venez la visiter pour découvrir ses nouveaux espaces. Cet événement est l’occasion de rencontrer tous les acteurs qui font vivre la…

Isabelle Guérin