Inauguration du parc du Château Centre psychothérapique de l’Ain Bourg-en-Bresse

Inauguration du parc du Château Centre psychothérapique de l’Ain Bourg-en-Bresse vendredi 19 septembre 2025.

Inauguration du parc du Château Vendredi 19 septembre, 14h30, 15h00, 16h00 Centre psychothérapique de l’Ain Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T15:00:00

Fin : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T16:30:00

Spectacle de crieurs publics et la fanfare : Pen Duick Brass Band

Pour l’inauguration du parc du château

Nous profitons des Journées Européennes du Patrimoine, pour inaugurer le parc du château Saint-Claude.

Au programme, un livre sur le château et son histoire, une exposition de photographies, des visites guidées, et un spectacle de crieurs publics sur « la vie de château » et une fanfare qui s’inspire des musiques de la Nouvelle-Orléans.

Centre psychothérapique de l’Ain Avenue de Marboz 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 52 24 69 http://www.cpa01.fr https://fr-fr.facebook.com/cultureNoMadCPA/;https://fr-fr.facebook.com/centrepsychotherapiquedelain/ Parkings à disposition des visiteurs – réseau de transports publics

Journées européennes du patrimoine 2025

CPA