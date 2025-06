Inauguration du parc sportif du Merlot Démonstration de BMX et skateboards Route du grand large Treffiagat 4 juillet 2025 18:30

Finistère

Inauguration du parc sportif du Merlot Démonstration de BMX et skateboards Route du grand large Parc sportif du Merlot Treffiagat Finistère

Début : 2025-07-04 18:30:00

fin : 2025-07-04

2025-07-04

À l’occasion de l’inauguration du parc sportif du Merlot, vous découvrirez le site en profitant de démonstrations de BMX et skateboards sur les pump-track, le tout dans une ambiance conviviale et musicale !

Et pour profitez pleinement du site, nous vous invitons à venir à vélo!

Avec la participation de l’association » Rêves de glisse « . .

Treffiagat 29730 Finistère Bretagne

