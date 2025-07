Inauguration du parc Stichaner Wissembourg

Inauguration du parc Stichaner Wissembourg dimanche 6 juillet 2025.

Inauguration du parc Stichaner

Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-06 14:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Venez nombreux profiter de l’inauguration du parc Stichaner et participez à de nombreuses activités comme de l’escalade ou une initiation à la trottinette.

Venez nombreux profiter de l’inauguration du parc Stichaner et participez à de nombreuses activités comme de l’escalade ou une initiation à la trottinette. 0 .

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 accueil@wissembourg.fr

English :

Come and enjoy the inauguration of the Stichaner park and take part in numerous activities such as rock climbing or an introduction to scooters.

German :

Kommen Sie zahlreich und genießen Sie die Einweihung des Stichaner-Parks und nehmen Sie an zahlreichen Aktivitäten wie Klettern oder einer Einführung in das Rollerfahren teil.

Italiano :

Venite a godervi l’inaugurazione del parco Stichaner e partecipate a una vasta gamma di attività, tra cui l’arrampicata su roccia e l’introduzione agli scooter.

Espanol :

Venga a disfrutar de la inauguración del parque Stichaner y participe en una amplia gama de actividades, como escalada en roca e iniciación a los patinetes.

L’événement Inauguration du parc Stichaner Wissembourg a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte