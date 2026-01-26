Inauguration du Parcours d’Art Belle Marquise de Vera Molnár Place Sévigné Grignan

Inauguration du Parcours d’Art Belle Marquise de Vera Molnár

A l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de la Marquise de Sévigné, la Mairie de Grignan expose 6 plaques de Vera Molnàr, reprenant la phrase célèbre du Bourgeois Gentilhomme Belle marquise… et ses différentes déclinaisons.

Place Sévigné Mairie Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 50 06 mairie@ville-grignan.fr

English : Inauguration du Parcours d’Art Belle Marquise de Vera Molnár

To mark the 400th anniversary of the birth of the Marquise de Sévigné, the Grignan Town Hall is exhibiting 6 plaques by Vera Molnàr, featuring the famous phrase from Le Bourgeois Gentilhomme: Belle marquise… and its various variations.

