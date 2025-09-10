Inauguration du Parcours Famille et Découverte de la Pêche au Coup VIHIERS Lys-Haut-Layon

Inauguration du Parcours Famille et Découverte de la Pêche au Coup VIHIERS Lys-Haut-Layon mercredi 10 septembre 2025.

Inauguration du Parcours Famille et Découverte de la Pêche au Coup

VIHIERS Site de l’Etang du Lys Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Début : 2025-09-10 14:00:00

fin : 2025-09-10 17:00:00

2025-09-10

inauguration du nouveau parcours de pêche du plan d’eau du Lys, labellisé parcours Famille .

A cette occasion, une animation de découverte de la pêche au coup vous est proposée sur 2 créneaux 15h-16h (10 places) et 16h15-17h15 (10 places). Le matériel et le droit de pêche sont fournis.

A partir de 6 ans / Carte de pêche offerte pour les -12 ans

Inscription (avec choix du créneau) jusqu’au 8 septembre au 02 52 21 04 91 ou à associations@lyshautlayon.fr. .

VIHIERS Site de l’Etang du Lys Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 52 21 04 91 associations@lyshautlayon.fr

English :

inauguration of the new « Family » fishing course at the Lys lake.

German :

einweihung des neuen Angelparcours am Plan d’eau du Lys, der als « Familienparcours » ausgezeichnet wurde.

Italiano :

inaugurazione del nuovo percorso di pesca « Family » al lago del Lys.

Espanol :

inauguración del nuevo sendero de pesca « Familiar » en el lago de Lys.

