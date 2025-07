Inauguration du Parcours PAGNERRE, un architecte hors norme Angle de la Rue du Général de Gaulle et de la Rue Henri Poissonnier Mons-en-Barœul

Inauguration du Parcours PAGNERRE, un architecte hors norme Angle de la Rue du Général de Gaulle et de la Rue Henri Poissonnier Mons-en-Barœul vendredi 19 septembre 2025.

Inauguration du Parcours PAGNERRE, un architecte hors norme Vendredi 19 septembre, 18h30 Angle de la Rue du Général de Gaulle et de la Rue Henri Poissonnier Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T19:30:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Mons-en-Barœul est fière d’inaugurer un parcours pédestre dédié à l’œuvre de l’architecte monsois Gabriel Eugène PAGNERRE (1874-1939). Lauréat du Budget participatif – 2024, ce projet, porté avec passion par des habitants et soutenu par la municipalité, vous invite à redécouvrir notre patrimoine architectural à travers le regard et les réalisations de cet architecte hors-norme qui a durablement marqué notre ville.

Gabriel PAGNERRE fut un architecte prolifique et novateur, dont le style a évolué au fil des époques, embrassant l’Art Nouveau, l’Art Déco, puis le Modernisme. Ses constructions à Mons-en-Barœul, où il installa son premier cabinet, témoignent d’une recherche constante d’esthétisme et de fonctionnalité, mêlant inspirations régionalistes et innovations techniques. De la remarquable Villa Saint-Luc au Vert Cottage, en passant par de nombreuses maisons individuelles et ensembles sis rue du Général de Gaulle, rue Pasteur ou encore rue Désiré Courcot. PAGNERRE a su imprimer sa marque distinctive, caractérisée par des jeux de volumes, l’utilisation de matériaux variés comme la brique vernissée et la céramique, ainsi qu’un sens aigu du détail ornemental. Ce parcours vous offre une occasion unique de porter un nouveau regard sur ces trésors architecturaux méconnus qui jalonnent nos rues.

Nous vous convions à l’inauguration de ce parcours en présence de Monsieur le Maire, des élus et des porteurs du projet pour une première découverte.

=> Rendez-vous à l’angle de la Rue du général de Gaulle et Henri Poissonnier

Angle de la Rue du Général de Gaulle et de la Rue Henri Poissonnier 164 Rue du Général de Gaulle Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France https://www.monsenbaroeul.fr/ À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Mons-en-Barœul est fière d’inaugurer un parcours pédestre dédié à l’œuvre de l’architecte monsois Gabriel Eugène PAGNERRE (1874-1939). Lauréat du Budget participatif – 2024, ce projet, porté avec passion par des habitants et soutenu par la municipalité, vous invite à redécouvrir notre patrimoine architectural à travers le regard et les réalisations de cet architecte hors-norme qui a durablement marqué notre ville.

Gabriel PAGNERRE fut un architecte prolifique et novateur, dont le style a évolué au fil des époques, embrassant l’Art Nouveau, l’Art Déco, puis le Modernisme. Ses constructions à Mons-en-Barœul, où il installa son premier cabinet, témoignent d’une recherche constante d’esthétisme et de fonctionnalité, mêlant inspirations régionalistes et innovations techniques. De la remarquable Villa Saint-Luc au Vert Cottage, en passant par de nombreuses maisons individuelles et ensembles sis rue du Général de Gaulle, rue Pasteur ou encore rue Désiré Courcot. PAGNERRE a su imprimer sa marque distinctive, caractérisée par des jeux de volumes, l’utilisation de matériaux variés comme la brique vernissée et la céramique, ainsi qu’un sens aigu du détail ornemental. Ce parcours vous offre une occasion unique de porter un nouveau regard sur ces trésors architecturaux méconnus qui jalonnent nos rues. Station Mairie de Mons (Ligne 2) et 5 min de marche

Bus : Arrêt Montesquieu (Ligne 13)

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Mons-en-Barœul est fière d’inaugurer un parcours pédestre dédié à l’œuvre de l’architecte monsois Gabriel Eugène PAGNERRE (1874-1939).…

Maxence PINEAU