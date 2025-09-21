Inauguration du parcours pédagogique de l’ENS Tanaïs Espace Naturel Sensible de Tanaïs Blanquefort

Inauguration du parcours pédagogique de l’ENS Tanaïs Dimanche 21 septembre, 14h30 Espace Naturel Sensible de Tanaïs Gironde

Gratuit.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Venez découvrir le tout nouveau parcours pédagogique de l’Espace Naturel Sensible de Tanaïs !

Le long des sentiers, venez observer les panneaux explicatifs de ce lieu emblématique du patrimoine naturel blanquefortais, mais également de son histoire atypique. Vous en apprendrez d’avantage sur ses milieux naturels et les espèces qui les composent. À l’occasion de cette balade, venez nous retrouver sur les différents stands proposés le long du parcours : redécouverte des sens dans la nature, exposition du Cercle historique Blanquefortais sur le passé du site, rencontre avec les arbres avec l’association E-Graine,etc. À l’issue de l’inauguration, un goûter sera offert par la ville aux petits comme aux grands!

Espace Naturel Sensible de Tanaïs Avenue de Tanaïs, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Caychac Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556955786 https://www.ville-blanquefort.fr/ Envie de vous promener en forêt ? Direction le nord de la commune et le domaine de Tanaïs ! Devenu « Espace Naturel Sensible », les 64 hectares de bois témoignent d’une grande qualité écologique et paysagère. C’est un havre de paix pour les 364 espèces végétales et les 127 espèces animales qu’il comporte. Cette biodiversité est maintenue grâce au plan de gestion mis en œuvre depuis 2013 et aux inventaires naturalistes réguliers permettant d’assurer le suivi des espèces. A cet effet, des chantiers participatifs et des actions de préservation peuvent être ponctuellement mises en place. Un sentier pédagogique sera prochainement installé ! Parking à l’entrée de l’Espace Naturel Sensible

© Le Savouroux Gwendal