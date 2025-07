Inauguration du parcours « (re)découvrir Ancenis-Saint-Gérréon » Journées Euroupéennes du Patrimoine Ancenis-Saint-Géréon

Inauguration du parcours « (re)découvrir Ancenis-Saint-Gérréon » Journées Euroupéennes du Patrimoine

Place du Maréchal Foch Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

NOUVEAU! venez découvrir le nouveau parcours historique de la ville d’Ancenis-Saint-Géréon

Découvrez le patrimoine historique, naturel, industriel et religieux d’Ancenis-Saint-Géréon comme vous ne l’avez jamais vu !

Arpentez la ville au gré des plaques et de l’application numérique MÉM EN BULLES pour découvrir des récits illustrés en bandes dessinées.

Application gratuite et téléchargeable sur Play Store et sur Apple Store

Ce parcours est en partie accessible aux personnes malvoyantes .

Place du Maréchal Foch Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 00

English :

NEW! Come and discover the new Ancenis-Saint-Géréon historical trail

German :

NEU! Entdecken Sie den neuen historischen Rundgang der Stadt Ancenis-Saint-Géréon

Italiano :

NUOVO: venite a scoprire il nuovo percorso storico di Ancenis-Saint-Géréon

Espanol :

Nuevo recorrido histórico en Ancenis-Saint-Géréon

