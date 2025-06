Inauguration du plateau sportif des Tuves plateau sportif des Tuves Buis-les-Baronnies 29 juin 2025 11:00

Drôme

Inauguration du plateau sportif des Tuves plateau sportif des Tuves Chemin des Tuves Buis-les-Baronnies Drôme

Monsieur le Maire et le conseil municipal vous convient à l’inauguration du plateau sportif des Tuves. Un nouveau terrain pour partager plus que du sport: lieu pour bouger, respirer, pique-niquer, et plus encore.

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 mairie@buislesbaronnies.fr

English :

Monsieur le Maire and the municipal council invite you to the inauguration of the plateau sportif des Tuves. A new field to share more than sport: a place to move, breathe, picnic and more.

German :

Der Bürgermeister und der Gemeinderat laden Sie zur Einweihung des Sportplatzes Les Tuves ein. Ein neuer Platz, auf dem man mehr als nur Sport treiben kann: ein Ort zum Bewegen, Atmen, Picknicken und vieles mehr.

Italiano :

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale desiderano invitarvi all’inaugurazione del campo sportivo di Tuves. Una nuova area per condividere più dello sport: un luogo dove muoversi, respirare, fare picnic e molto altro.

Espanol :

El Alcalde y el Ayuntamiento desean invitarle a la inauguración del campo de deportes de Tuves. Un nuevo espacio para compartir algo más que deporte: un lugar para moverse, respirar, hacer picnic y mucho más.

